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Reynmen fenomen olmadan önce bakın ne yapıyormuş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 11:56 | Son Güncelleme

Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla kısa sürede dinlenme rekorları kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, fenomen olmadan önce pazarcılık yaptığını söyledi.

Reynmen fenomen olmadan önce bakın ne yapıyormuş!

YouTube'da 5 milyonun üzerinde takipçisi olan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, dün akşam Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Samimi açıklamalarda bulunan Reynmen, eski mesleği hakkında da ilk kez açıklama yaptı.

"ESKİDEN PAZARCIYDIM"

'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları milyonlarca dinlenen Reynmen, yaptığı her paylaşım ve açıklamayla gündem olmaya devam ediyor.

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Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen "Eskiden pazarcı mıydın?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

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