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Reynmen'in 3 milyon TL'lik cip'i yine gündemde! "Kazanıyorum, harcıyorum"

17.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Bircan Bali'yi tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan hapis istemiyle şok olmuştu. Nişantaşı'nda görüntülenen Reynmen lüks yaşantısıyla ilgili yorumu ve milyonluk aracıyla ilgili bakın ne yorumda bulundu.

Reynmen'in 3 milyon TL'lik cip'i yine gündemde! "Kazanıyorum, harcıyorum"

Bircan Bali'nin açtığı dava sebebiyle hapsi istenen Reynmen "Gerekirse yatarım, ben içerideyken sen ne yapacaksın? Haber olamayacaksın" dedi. Giyim tarzı, saatleri, kolyeleri ve arabalarıyla çok konuşulan şarkıcı ve YouTuber Reynmen, City's Nişantaşı’nda Snob Magazin kamerasına takıldı.

'Derdim Olsun', 'Ela' ve 'Leila' şarkılarıyla büyük bir çıkış yakalayan Reynmen, 3 milyon TL değerindeki cipini valeden almadan önce gazetecilerle sohbet etti.

Ekran Alıntısı

Lüks yaşantısıyla ilgili çok fazla soru alan Reynmen, "Kazanıyorum, harcıyorum. Alışveriş yapmak beni motive ediyor" diyerek kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Reynmen
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