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Reynmen'in sevgilisi derin göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Instagram'ı kasıp kavurdu

12.04.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla dikkat çekiyor. Dolu dizgin aşk yaşayan ikili birbirlerine poz vererek Instagram'da beraber ilk gönderilerini paylaştılar. Cansu Kurtaran'ın peş peşe paylaştığı pozlarında derin göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmadı.

Reynmen'in sevgilisi derin göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Instagram'ı kasıp kavurdu

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapan isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan eden Reynmen, kız arkdaşı Emire Cansu Kurtaran ile sık sık paylaşım yapıyor. İkili, beraber çıktıkları yemekte birbirlerine poz vererek paylaşımda bulundular.

reynmen in sevgilisi dekolteli poz 5

Emire Cansu Kurtaran, sevgilisi Reynmen'e elinde gül ile pozlar verdi.

reynmen in sevgilisi dekolteli poz 4

Sevgilisinin bu pozlarına Reynmen, "Bayılıyorum sana" şeklinde yorum yaptı.

reynmen in sevgilisi dekolteli poz 3

Emire Cansu Kurtaran'ın peş peşe paylaştığı pozlarında göğüs dekoltesi de dikkat çekti.

reynmen in sevgilisi dekolteli poz 2

İkili beraber olarak ilk gönderilerini paylaşmış oldular.

reynmen in sevgilisi dekolteli poz

Kurtaran, bu pozlarının ardından kendisine poz veren sevgilisi Reynmen'i de paylaştı.

reynmenin pozu

YORUMLARA KAPATTI

Hem sevgilisi hem de kendini paylaşan Reynmen'in gönderiyi yorumlara kapattığı görüldü.

reynmenin paylaşımı

İşte Emire Cansu Kurtaran'ın bazı Instagram pozları;

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