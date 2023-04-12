Reynmen'in sevgilisi derin göğüs dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! Instagram'ı kasıp kavurdu

Reynmen adıyla tanınan Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapan isimlerden biri oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan eden Reynmen, kız arkdaşı Emire Cansu Kurtaran ile sık sık paylaşım yapıyor. İkili, beraber çıktıkları yemekte birbirlerine poz vererek paylaşımda bulundular.

Emire Cansu Kurtaran, sevgilisi Reynmen'e elinde gül ile pozlar verdi.

Sevgilisinin bu pozlarına Reynmen, "Bayılıyorum sana" şeklinde yorum yaptı.

Emire Cansu Kurtaran'ın peş peşe paylaştığı pozlarında göğüs dekoltesi de dikkat çekti.

İkili beraber olarak ilk gönderilerini paylaşmış oldular.

Kurtaran, bu pozlarının ardından kendisine poz veren sevgilisi Reynmen'i de paylaştı.

YORUMLARA KAPATTI

Hem sevgilisi hem de kendini paylaşan Reynmen'in gönderiyi yorumlara kapattığı görüldü.

İşte Emire Cansu Kurtaran'ın bazı Instagram pozları;



