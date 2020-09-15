Reynmen koronavirüse yakalandığını açıkladı! Temasa geçtiği kişileri uyardı

Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

"HASTA GİBİYİM AMA DEĞİL GİBİYİM"

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen,"İğrenç ve kötü hissediyorum. Hasta gibiyim ama değil gibiyim. İlginç bir şey. Evdeyim, karantinadayım. Hiçbir yere çıkmıyorum. Kimseyle temas etmiyorum. Bu zamana kadar temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip testlerini yaptırsınlar. Sonuç olarak ben de bunu birinden kaptım, içimde üretmedim. Herkes dikkat etsin." dedi.



