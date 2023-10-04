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  4. Reyting listesini alt üst etmişti! Yabani dizisine Ömer'den bomba transfer

Reyting listesini alt üst etmişti! Yabani dizisine Ömer'den bomba transfer

04.10.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yabani dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting listesini alt üst etti. Salı akşamlarına damga vuran dizinin kadrosuna Ömer'den bomba bir isim dahil oldu.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği sezonun iddialı dizisi Yabani yayınladığı günden bu yana reyting listesinde zirveyi bırakmıyor.

2 yabani

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Şebnem Hassanisoughi'nin başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna Ömer dizisinden bomba bir isim daha katıldı.

Tayanç Ayaydın

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dünün reyting şampiyonu “Yabani”ye Tayanç Ayaydın “Güven” rolüyle katılıyor. Doktor olan Güven “Yabani” dizisinde çok sürpriz bir karakterle ekibe katılıp hikâyeye yeni bir yön kazandıracak. Tayanç Ayaydın'ın diziye 7. bölümde katılacağı konuşuluyor.

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Tayanç Ayaydın ömer Oyuncu medya

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