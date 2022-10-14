Reyting sonuçları 14 Ekim Cuma: Yalı Çapkını, Yalnız Kurt, İyilik reyting sonuçları açıklandı mı?

Yalı Çapkını, Yalnız, Kurt reyting sonuçları merak edilen konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını, İyilik, Arka Sokaklar, Kasaba Doktoru, MasterChef Türkiye cuma akşamları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta üç puan türünde de birinci Yalı Çapkını dizisi olmuştu.

14 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sonuçlar haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANAN REYTİNG SONUÇLARI

Total puan türünde Yalı Çapkını birinci, MasterChef Türkiye sekizinci, İyilik dizisi dokuzuncu oldu. AB puan türünde zirvedeki isim yine değişmedi. Yalı Çapkını birinci sıraya, Kasaba Doktoru yedinci sıraya yerleşti.

ABC puan türünde Yalı Çapkını birinci, MasterChef Türkiye beşinci, Kasaba Doktoru yedinci oldu.

