MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Reyting sonuçları 14 Ekim Cuma: Yalı Çapkını, Yalnız Kurt, İyilik reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 14 Ekim Cuma: Yalı Çapkını, Yalnız Kurt, İyilik reyting sonuçları açıklandı mı?

14.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları için araştırmalar hızlandı. Sevilen diziler haftanın belirli günlerinde ekrana geliyor. Cuma akşamları Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Yalı Çapkını, Fox TV’de İyilik dizileri ekrana geliyor. TV 8’de ise MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Peki, 14 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları 14 Ekim Cuma: Yalı Çapkını, Yalnız Kurt, İyilik reyting sonuçları açıklandı mı?

Yalı Çapkını, Yalnız, Kurt reyting sonuçları merak edilen konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını, İyilik, Arka Sokaklar, Kasaba Doktoru, MasterChef Türkiye cuma akşamları yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta üç puan türünde de birinci Yalı Çapkını dizisi olmuştu.

14 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sonuçlar haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANAN REYTİNG SONUÇLARI

Total puan türünde Yalı Çapkını birinci, MasterChef Türkiye sekizinci, İyilik dizisi dokuzuncu oldu. AB puan türünde zirvedeki isim yine değişmedi. Yalı Çapkını birinci sıraya, Kasaba Doktoru yedinci sıraya yerleşti.
ABC puan türünde Yalı Çapkını birinci, MasterChef Türkiye beşinci, Kasaba Doktoru yedinci oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü hastane dizisinden uyarlandı!Ünlü hastane dizisinden uyarlandı!
Son halini gören inanamadı! ''Sana bunu yapan...''Son halini gören inanamadı! ''Sana bunu yapan...''
Oğuzhan Koç'tan yeni imaj! Kimse tanıyamadı Oğuzhan Koç'tan yeni imaj! Kimse tanıyamadı
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları yalı çapkını arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Canlı yayında uyuşturucu içip, nasıl hazırladığını gösterdi

Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!

Seks yaptığı yeri açıkladı! "Orada yapmadıysan..."

Seks yaptığı yeri açıkladı! "Orada yapmadıysan..."

İlginizi Çekebilir

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Şarj sorununu kökten çözüyor! İkisi bir arada özelliğiyle çok seviliyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.