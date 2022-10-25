Reyting sonuçları 25 Ekim Salı: Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting sonuçları açıklandı mı?

Salı reyting sonuçları ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 25 Ekim'de ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Show TV'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TV 8'de ise MasterChef Türkiye yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta total puan türünde Üç Kız Kardeş birinci sırada, Ben Bu Cihana Sığmazam ikinci sırada, MasterChef Türkiye sekizinci sırada, Baba ise onuncu sırada yer aldı. Şimdi gözler 25 Ekim reyting sonuçlarında.

25 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar genellikle bir sonraki gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AÇIKLANAN SONUÇLAR

Geçtiğimiz hafta total puan türünde Üç Kız Kardeş birinci sırada, Ben Bu Cihana Sığmazam ikinci sırada, MasterChef Türkiye sekizinci sırada, Baba ise onuncu sırada yer aldı.

AB puan türünde zirveye yine Üç Kız Kardeş dizisi oturdu. İkinci sırada MasterChef Türkiye, dördüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, dokuzuncu sırada ise Baba dizisi yer aldı.

ABC puan türünde Üç Kız Kardeş birinci sıraya, Ben Bu Cihana Sığmazam ikinci sıraya, MasterChef Türkiye dördüncü sıraya, Baba ise sekizinci sıraya yerleşti.

