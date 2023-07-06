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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 5 Temmuz 2023 REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ

05.07.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 5 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 5 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 5 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 5 Temmuz 2023 REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 5 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında Benim güzel Ailem, MasterChef All Star, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Gizli Bahçe, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Temmuz reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 5 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

5 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BENİM GÜZEL AİLEM TRT 1

2 GALATASARAY HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI TV8

3 FOX ANA HABER FOX TV

4 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

5 BİZİM AİLE SHOW TV

6 ATV ANA HABER ATV

7 BENİM GÜZEL AİLEM ÖZETİ TRT1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MAYMUNLAR CEHENNEMİ ŞAFAK VAKTİ ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BENİM GÜZEL AİLEM TRT 1

2 GALATASARAY HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI TV8

3 FOX ANA HABER FOX TV

4 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

5 AŞKI MEMNU TEKRAR KANAL D

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ TV8

8 BENİM GÜZEL AİLEM ÖZETİ TRT1

9 KAPTAN AMERİKA KIŞ ASKERİ TV8

10 BİZİM AİLE FOX TV

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

28 Haziran Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Süt Kardeşler”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Show Ana Haber”, 3. sırada ise “Hababam Sınıfı Tatilde” yer aldı.

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