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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, 7. Koğuştaki Mucize, MasterChef 28 Eylül 2023 reyting sonuçları birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, 7. Koğuştaki Mucize, MasterChef 28 Eylül 2023 reyting sonuçları birincisi

29.09.2023 00:07 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları merak konusu oldu. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, 7. Koğuştaki Mucize, Organize İşler, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 287 Eylül 2023 Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

Reyting sonuçları internette araştırılıyor. 28 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, 7. Koğuştaki Mucize, Organize İşler, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte 28 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

28 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

28 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV'de izleyiciyle buluşan "Hudutsuz Sevda", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak", 3.sırada "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

reyting 28e eylül

GEÇEN HAFTANIN (21 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

21 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Dilek Taşı”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Dilek Taşı” yer aldı.

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