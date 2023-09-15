Reyting sonuçları açıklandı mı? 14 Eylül Dilek Taşı, Kızılcık Şerbeti, Ip Man 4: Final, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 14 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Dilek Taşı, Kızılcık Şerbeti, Ip Man 4: Final, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 14 Eylül Perşembe gününün reyting sonuçları...

14 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (8 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

8 Eylül Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada TRT 1’de ekranlara gelen “UEFA Euro Elemeleri ‘Türkiye-Ermenistan’”, 2. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Arka Sokaklar”, 3. sırada ise TV8’de yayınlanan “MasterChef Türkiye All Star” yer aldı.

AB’de 1. sırada “UEFA Euro Elemeleri ‘Türkiye-Ermenistan’”, 2. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 3. sırada ise atv'de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.





