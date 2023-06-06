REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Tetikçinin Oğlu 6 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 6 Haziran Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 6 Haziran Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 6 Haziran 2023 reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 6 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

6 Haziran Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

30 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Aile yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile dizisinin özeti yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

