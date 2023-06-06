MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Tetikçinin Oğlu 6 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Tetikçinin Oğlu 6 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

06.06.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 6 Haziran Salı günü televizyon ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam, Aile, Tetikçinin Oğlu, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı ve Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Haziran reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Tetikçinin Oğlu 6 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 6 Haziran Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 6 Haziran Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 6 Haziran 2023 reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 6 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

6 Haziran Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

30 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Aile yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aile dizisinin özeti yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarzıyla dikkat çekti! Dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı Tarzıyla dikkat çekti! Dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı
Balkonunda yorgun mermi bulunca şoke oldu! “Izdırap olacağım kendisine”Balkonunda yorgun mermi bulunca şoke oldu! “Izdırap olacağım kendisine”
Transparan giyip pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktüTransparan giyip pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!

CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!

Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

İntihar etmişti! Gündem olan iddialar sonrası THY'den açıklama

İntihar etmişti! Gündem olan iddialar sonrası THY'den açıklama

Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda!

Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıda!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.