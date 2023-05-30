REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı 30 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 30 Mayıs Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 30 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 30 Mayıs Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 30 MAYIS AÇIKLANDI MI?

30 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

23 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada, Atv'de yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı yapım, ikinci sırada ise Kanal D'nin "Üç Kız Kardeş" programı yer alırken, üçüncü sırada "Atv Ana Haber" bulunuyor.

AB'de ise reyting sonuçlarında birinci sırada Show TV'nin "Aile" adlı programı yer aldı. İkinci sırada ise "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer alırken, üçüncü sırada ise yine "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı yapım bulunuyor.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada "Aile", ikinci sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", üçüncü sırada "Ben Bu Cihana Sığmazam" yer aldı.

