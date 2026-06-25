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Barış Murat Yağcı Survivor sonrası imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı

Survivor 2026 yarışmacısı Barış Murat Yağcı, yarışma sonrası paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'a erken veda eden Yağcı yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yağcı'nın son halini görenler şaştı kaldı.

Barış Murat Yağcı Survivor sonrası imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı
Öznur Yaslı İkier

Survivor 2026'ya yedeklerden dahil olan ancak yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Son olarak Survivor'daki yakın arkadaşı Serhan Onat ile bir araya gelen Yağcı, buluşmadan kareleri takipçileriyle paylaştı. Yağcı’nın paylaşımlarında dikkat çeken detay ikilinin buluşmasından çok Yağcı'nın yeni görünümü oldu.

Barış Murat Yağcı Survivor sonrası imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı 1

Uzun süredir koyu saçlarıyla tanınan Barış Murat Yağcı'nın saçlarını sarıya boyattığı görüldü. İmajında radikal bir değişikliğe giden ünlü ismi görenler tanımakta adeta zorlandı.

Barış Murat Yağcı Survivor sonrası imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı 2

Barış Murat Yağcı için sosyal medyada; 'hiç olmamış', 'eski haline dön', 'sarı hiç yakışmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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