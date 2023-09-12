REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Bambaşka Biri, Safir, Ömer 11 Eylül reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 11 Eylül Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 11 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 11 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

11 Eylül Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada Safir dizisi yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Recep İvedik 7, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

