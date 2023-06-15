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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Camdaki Kız, Gülcemal, Aldatmak 15 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

15.06.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 15 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında Camdaki Kız, Gülcemal, Aldatmak, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 15 Haziran reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Camdaki Kız, Gülcemal, Aldatmak 15 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Haziran Perşembe gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 15 Haziran Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 15 Haziran Perşembe günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 15 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

15 Haziran Perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

8 Haziran Perşembe günü reyting sonuçlarına göre;

Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" Total'de reytinglerde birinci sırayı alırken, ikinci sırada Atv'de gösterilen "Aldatmak" dizisi, üçüncü sırada ise TRT1'de yayınlanan "Al Sancak" dizisi yer aldı.

AB'de ise "Camdaki Kız" birinci, "Aldatmak" ikinci ve "Al Sancak" üçüncü sırada yer aldı.

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