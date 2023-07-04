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  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster 4 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster 4 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

04.07.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 4 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında yeni dizi Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster, Sahtekar İkili, Recep İvedik 3 gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Temmuz reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster 4 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 Temmuz Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 4 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 4 Temmuz Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 4 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

4 Temmuz Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

27 Haziran Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Güldür Güldür Show, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Buz Devri 2 Erime Başlıyor yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

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