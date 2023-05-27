REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Kardeşlerim, Gönül Dağı, Survivor 27 Mayıs REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 27 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 27 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 27 Mayıs Cumartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 27 MAYIS AÇIKLANDI MI?

27 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Mayıs Cumartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Kardeşlerim dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönü Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gülbin Tosun İle FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

