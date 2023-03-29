Reyting sonuçları açıklandı mı? Kraliçe, Adım Farah, Çöp Adam 29 Mart reyting birincisi!

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Mart Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 29 Mart Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Mart Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 29 MART AÇIKLANDI MI?

29 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Mart Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Gönül Dağı", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Adım Farah", 3.sırada "Kuruluş Osman" yer aldı.

Yeni dizi Kraliçe ise Totalde 11. sırada, AB'de 9. sırada yer alıyor.



