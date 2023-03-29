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Reyting sonuçları açıklandı mı? Kraliçe, Adım Farah, Çöp Adam 29 Mart reyting birincisi!

29.03.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 29 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında Adım Farah, Çöp Adam, Kraliçe ve Survivor gibi yapımlar yer aldı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 29 Mart reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Kraliçe, Adım Farah, Çöp Adam 29 Mart reyting birincisi!

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 29 Mart Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 29 Mart Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 29 Mart Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 29 MART AÇIKLANDI MI?

29 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

29 Mart reyting sonuçları açıklandı mı

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Mart Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Gönül Dağı", 3.sırada "Atv Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Adım Farah", 3.sırada "Kuruluş Osman" yer aldı.

Yeni dizi Kraliçe ise Totalde 11. sırada, AB'de 9. sırada yer alıyor.

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