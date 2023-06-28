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  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef All Star, Hababam Sınıfı Tatilde, Kocan Kadar Konuş gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef All Star, Hababam Sınıfı Tatilde, Kocan Kadar Konuş gecenin birincisi kim oldu?

28.06.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Haziran reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef All Star, Hababam Sınıfı Tatilde, Kocan Kadar Konuş gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef All Star, Hababam Sınıfı Tatilde, Kocan Kadar Konuş gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef All Star, Hababam Sınıfı Tatilde, Kocan Kadar Konuş gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 28 Haziran Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef All Star, Hababam Sınıfı Tatilde, Kocan Kadar Konuş gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 28 Haziran Çarşamba gününün reyting sonuçları...

28 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Haziran Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (21 HAZİRAN) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Benim Güzel Ailem yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

İŞTE REYTİNGLERDE TOP 10 SIRALAMASI

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
3 BENIM GUZEL AILEM TRT 1
4 ESRA EROL'DA ATV
5 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX
6 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV
7 ATV ANA HABER ATV
8 FOX ANA HABER FOX
9 2012 (Y.S) KANAL D
10 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1
3 ATV ANA HABER ATV
4 FOX ANA HABER FOX
5 GORUMCE (T.S) (TKR) STAR TV
6 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 2012 (Y.S) KANAL D
9 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV
10 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 BENIM GUZEL AILEM TRT 1
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 FOX ANA HABER FOX
5 RECEP IVEDIK 6 (T.S) FOX
6 ATLA GEL SABAN (T.S) SHOW TV
7 ATV ANA HABER ATV
8 2012 (Y.S) KANAL D
9 ESRA EROL'DA ATV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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