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Reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 25 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

25.04.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 25 Nisan Salı günü televizyon ekranlarında Ben Bu Cihana Sığmazam, Tetikçinin Oğlu, Aile, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Survivor ve Yürek Çıkmazı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 25 Nisan reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 25 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 25 Nisan Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 25 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 25 Nisan Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 25 NİSAN AÇIKLANDI MI?

25 Nisan Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

18 Nisan Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

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