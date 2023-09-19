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  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yabani, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam 19 Eylül reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yabani, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam 19 Eylül reyting birincisi kim?

19.09.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 19 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Düğün Dernek 2 Sünnet, MasterChef All Star, gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Eylül reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Eylül Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 19 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 19 Eylül Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 19 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

19 Eylül Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Eylül Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada TRT1’de yayınlanan “Sen Türkülerini Söyle” yer aldı.

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