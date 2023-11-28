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Reytinglere yenik düştü! Kanal D o dizinin fişini çekti

28.11.2023 14:31 | Son Güncelleme:
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Kanal D’nin büyük umutlarla yayın hayatına başlattığı, başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat'ı buluşturan Bir Derdim Var dizisi reytinglere yenik düştü. Kanal D yeni dizisi için final kararı aldı.

Kanal D'nin farklı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Bir Derdim Var reytinglere yenik düştü. Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan Bir Derdim Var dizisi hakkında final kararı verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve Birce Akalay ve Mert Fırat’lı diziyle ilgili final kararı alındı. Burak Müjdeci’nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. Bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.

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BİR DERDİM VAR DİZİSİ KONUSU NEYDİ?

Tek bir sorunun arkasında gizlenmiş onlarca cevap. Doktor Nilüfer bir dedektif gibi Senem'in ve yaşadıklarının peşine düşüp bu sorunun cevaplarını ararken aslında altta yatan acı gerçeklerle yüzleştirir herkesi. Hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir, özellikle de konu gençler olunca. Sıra dışı yöntemleriyle yardıma muhtaç gençlerin sorunlarını çözmek Nilüfer’in hayattaki tek amacıdır. Kendisini gençlere adayan doktor Nilüfer’in hayatı bir gecede bambaşka bir yola savrulur.

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Kuzey ismindeki bir gençle tanışması onu hem mesleki olarak zora sokar, hem de gizlediği sırlarının açığa çıkma tehlikesiyle yüz yüze getirir. Çünkü bu karşılaşma Nilüfer’i savcı Ömer’in de radarına sokmuştur. Nilüfer kendisinin tam zıttı fikirlere sahip, dediğim dedik Ömer’le bir savaşın içinde bulur kendisini. Sakladığı büyük sır eğer ortaya çıkarsa hem mesleği hem de hayatı kilit altına alınacaktır...

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BİR DERDİM VAR DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerinde Birce Akalay ve Mert Fırat’ı buluşturan Bir Derdim Var oyuncu kadrosunda ikiliyle birlikte Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Başak Gümülcinelioğlu, Erdem Şenocak, İdil Sivritepe, Sami Aksu, Sennur Nogaylar ve Muhammet Uzuner yer alıyor. Onlara başarılı genç oyuncular Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik ediyor. Genç oyuncu kadrosu oynadıkları karakterlerle günümüzde birçok gencin yaşadığı sorunlara ayna tutacak.

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