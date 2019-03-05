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Rezalet ortaya çıktı! Yatak odasında yaşananları canlı yayınladı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 05.03.2019 16:02 | Son Güncelleme

Güney Afrika'da Babes Wodumo ismiyle tanınan Bongekile Simelane isimli pop şarkıcısının yatak odasında çekilen görüntüleri ülkede olay yarattı. Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde genç kadın farkında olmadan yatak odasında yaşananları binlerce takipçisi ile paylaştı.

Yarı çıplak erkek arkadaşıyla birlikte kadrajda yer alan Güney Afrikalı kadının görüntülerini izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte binlerce yorum yapılan o görüntülerde yaşananlar...

Kamera yatak odasını canlı yayında gösteriyordu.
Dünya, bir şarkıcının Instagram videosunu konuşuyor.
Videonun sahibi, Güney Afrikalı pop star Babes Wodumo.
Gerçek adı Bongekile Simelane, yatak odasında sevgilisinin saldırısına uğradı.
Yarı çıplak erkek kadına peş peşe yumruk attı.
Şarkıcı ise aldığı yumruk darbeleriyle gözyaşlarına boğuldu.
Saldırgan erkek, kısa bir aranın ardından kadına bir kez daha vurdu.
Görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla, polis soruşturma başlattı.
Kültür Bakanı Nathi Mthethwa, video kaydını 'dehşet verici' olarak tanımladı.
Bakan Mthethwa, şarkıcıya dava açma çağrısı yaptı.
Wodumo ise, dayakla ilgili yorum yapmayı reddetti ancak hesabından şiddet videosunu bir kez daha yayınladı.
38 saniyelik videoda olanları izleyen kadınlar, Wodumo'ya destek mesajı yağdırdı.
Twitter hesabından ise, "Mesajlarıyla destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Güney Afrikalı şarkıcının Instagram'da 45 bin takipçisi var.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya canlı yayın kadına şiddet

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