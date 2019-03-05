Rezalet ortaya çıktı! Yatak odasında yaşananları canlı yayınladı

Yarı çıplak erkek arkadaşıyla birlikte kadrajda yer alan Güney Afrikalı kadının görüntülerini izleyenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte binlerce yorum yapılan o görüntülerde yaşananlar...

Saldırgan erkek, kısa bir aranın ardından kadına bir kez daha vurdu.

Wodumo ise, dayakla ilgili yorum yapmayı reddetti ancak hesabından şiddet videosunu bir kez daha yayınladı.