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Rezan Epözdemir, canlı yayında açıkladı: 'Tarihin en büyük mali açıklarından biri var!'

05.10.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir; Galatasaray'ın Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendirirken, gelecek dönemde yaşanabilecek olan mali problemleri de açıkladı. Haber Global canlı yayınına çıkan Epözdemir, "Dünya yıldızlarını getirip kadro kurmanın bedelleri olacaktır. Şu anda başarı var ve konuşulmuyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray'da iki sezon önce Burak Elmas yönetiminde yer alan ve bir süre sonra görevinden ayrılan avukat Rezan Epözdemir, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sarı - kırmızılıların eski yöneticisi, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı devirdiği maç hakkında konuştu.

Epözdemir, sarı - kırmızılı kulübün transferleri ve mali açığıyla ilgili de önemli ifadeler kullandı.

İşte Epözdemir'in Haber Global yayınındaki sözleri;

"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK MARKASI"

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"Galatasaray sadece bir spor kulübü değil. Genetik kodlarıyla bir eğitim kurumu da aynı zamanda. Kuruluş gayesi Türk olmayan takımları yenmek. Galatasaray'ın genetik kodlarında Avrupa'da başarı var. Dünyadaki en büyük Türk markası. UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı almış. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi takımıdır Galatasaray. Ben, Manchester'da galibiyet bekliyordum. Transferler çok iyi, kadro kalitesi var Galatasaray'ın."

"TARİHTEKİ EN ÖNEMLİ BÜTÇE AÇIKLARINDAN BİRİSİ ŞİMDİ VAR"

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"Kulüpler teknik anlamda iflasta. Bu durumda Avrupa'daki kulüplerle mücadele etmeniz imkansız gibiydi. Galatasaray tarihindeki en önemli bütçe açıklarından birisi şimdi var. Bu transferlerin acı bir faturası önümüzdeki dönemde çıkacak. Şüphesiz olacaktır. Çok önemli transferler yapıldı. Bunların hepsinin bir mali külfeti var. Bu oyuncuların aldığı yıllık ücretler de çok yüksek."

"ÇİLEK TRANSFERLER PROBLEM OLABİLİR"

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"Yayın gelirleri Türk sporunun en önemli gelir kaynağı. 500 milyon dolarlardan 80 milyon dolarlara düştü. Şampiyonluk ve başarı kriteri olduğu için Anadolu kulüpleri hakkaniyet ölçüsünde pay alamıyor. Ancak o bile en büyük gelir kaynağı Anadolu kulüpleri için. Çilek ya da önemli diye tabir edilen transferler de mali anlamda açık yaratabilir."

"TOP KALEDEN GEÇMEDİĞİNDE..."

"Her yönetim göreve gelirken, mali disiplini sağlamak için geliyor. Başarılı olmak için geliyorlar ama bunlar kimsenin umrunda değil. Top çizgiden geçti mi geçmedi mi, ona bakılıyor Türkiye'de. Top kaleden geçerse hiçbir şey konuşulmaz. Top kaleden geçmediğinde davalar, bütçe açıkları, icra takipleri konuşulur. Bütün kulüpler özelinde söylüyorum bunu."

"ŞU ANDA BAŞARI VAR VE KONUŞULMUYOR"

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"Dünya yıldızlarını getirip kadro kurmanın bedelleri olacaktır. Şu anda başarı var ve konuşulmuyor. Fenerbahçe, futbolda şampiyon olamıyor ama amatör şubelerde başarı var. Ancak Ali Koç ve yönetimi eleştiriliyor."

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