Rezan Epözdemir: Türkiye'de tüm kulüpler teknik iflasta

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin bilindik isimlerinden Rezan Epözdemir, flaş bir kararla geçtiğimiz aylarda görevinden istifa etmişti. Bu kararın ardından Galatasaray hakkında konuşan Epözdemir, gündeme ışık tutacak demeçler vermişti. Habertürk'e konuk olan Epözdemir, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı...

"TÜRKİYE'DE TÜM KULÜPLER TEKNİK İFLASTA"

Kulüplerin iflas sürecinde olduğunu belirten Epözdemir, "Ülkemizde faaliyet gösteren spor kulüplerinin en önemli sorunu mali ve iktisadidir. Sebebi gelirler yeterli ölçekte değil, giderler ve harcamalar kontrolsüz. Bu nedenle dönem zararları oluşuyor. Türkiye'de tüm kulüpler teknik iflasta" dedi.

