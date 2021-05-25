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Rhian Sugden, evli bir iş insanı tarafından ahlaksız teklif aldığını söyledi

25.05.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz manken Rhian Sugden, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı canlı yayında evli bir iş insanı tarafından ahlaksız teklif aldığını söyledi. Gelen ahlaksız mesajlardan bıktığını söyleyen güzel model, tek gecelik ilişki için 200.000 sterlin teklif edildiğini dile getirdi.

Rhian Sugden, evli bir iş insanı tarafından ahlaksız teklif aldığını söyledi

Rhian Sugden, evli bir iş insanı tarafından uygunsuz mesajlar almaktan yakındı. Birlikte bir gece geçirmesi için kendisine 200.000 sterlin (2.382.904,00 Türk Lirası) teklif edildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün Instagram hesabından canlı yayın yapan 34 yaşındaki model, sadece geçen hafta aldığı 'ürkütücü' özel mesajların bir kısmını açıkladı: 'Dışarıda bırak, olur mu!'

Ekran Alıntısı

Oliver Mellor ile evli olan Rhian, uygunsuz bir sosyal medya kullanıcısının karısıyla yatıp o anları kayıt altına alıp alamayacağını sorduğunu da ortaya çıkardı.

RHİAN SUGDEN: BIKTIM ARTIK

Daha sonra bir paylaşımda bulunan model uzun bir gönderi yazarak, 'Bu hafta gelen kutumda bazı sürüngenlerin mesajları var' diye ifşa etti. Ahlaksız tekliflerden bıktığını söyleyen model, "Güne evli bir iş adamıyla bir gece için 200.000 sterlinlik bir teklifle uyandım ... ve birinin karısıyla birlikte olurken filme çekilmek için başka bir teklif !!"

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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