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Rhian Sugden, transparan iç çamaşırıyla şov yaptı

05.03.2021 22:40 | Son Güncelleme:
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Rhian Sugden, transparan iç çamaşırıyla şov yaptı

Ronaldo’nun eski sevgilisi olarak hafızalara kazınan manken Rhian Sugden, transparan üstü renkli desenli iç çamaşırıyla paylaştığı pozu Instagram’ın ateşini yükseltti.

Rhian Sugden, Instagram hesabından yaptığı transparan iç çamaşırlı pozuyla görenlerin ağzını açık bıraktı. Magazin dergilerine verdiği cüretkar pozlarla çıkış yapan Sugden, artık Instagram hesabından paylaştığı pozlarla ön plana çıkıyor.

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Bir dönem Ronaldo’yla yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Rhian Sugden, gönderisini klasik bir şarkı olan I Want Candy'den yaptığı bir alıntıyla paylaştı. Instagram’ın çıplaklık kurallarına uygun fotoğraflar paylaşan mankenin gönderisi çok kısa sürede 15 binden fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Instagram
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