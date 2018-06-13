Riad Bajic, 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Bosna Hersekli futbolcu Riad Bajic'i 1 yıl daha kiraladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Riad Bajic ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı." ifadesi kullanıldı. Geçen sezon ligde 9 maçta 3 gol atan 24 yaşındaki forvetin yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
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