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Riad Bajic, 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Bosna Hersekli futbolcu Riad Bajic'i 1 yıl daha kiraladı.

Riad Bajic, 1 yıl daha Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Bosna Hersekli futbolcu Riad Bajic'i 1 yıl daha kiraladı. Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Riad Bajic ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı." ifadesi kullanıldı. Geçen sezon ligde 9 maçta 3 gol atan 24 yaşındaki forvetin yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Riad Bajic Bosna Hersek

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