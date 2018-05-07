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Ribery Bayern Münih ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

ALMANYA HABERLERİ  | 07.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery kararını verdi. Fransız yıldız Franck Ribery, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Ribery Bayern Münih ile sözleşmesini 1 yıl uzattı

Fransız yıldız Franck Ribery, Alman devi Bayern Münih'te kaldı.

35 yaşındaki futbolcu, sezon sonu sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Ribery'nin yeni başlangıçlar için Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılması bekleniyordu.

Fransız yıldız bugün sosyal medya hesabından Bayern ile sözleşmesini uzattığını açıklamış sonradan silmişti.

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franck ribery bayern münih

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