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Ricardo Quaresma: Beşiktaş'tan ayrılacak olursam çıkar kendim açıklarım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.02.2019 08:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, "Porto'ya, Çin'e, Arabistan'a gidiyor gibi şeyler yazıldı, bunlar doğruyu yansıtmıyor. Bir gün Beşiktaş'tan ayrılacak olursam zaten çıkar, birinci ağızdan ben açıklamayı yaparım" diyerek takımda kaldığını açıkladı.

Ricardo Quaresma: Beşiktaş'tan ayrılacak olursam çıkar kendim açıklarım

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Geleceği ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Quaresma, "Şu anda buradayım, Beşiktaş'ın oyuncusuyum, 1,5 sene kontratım var. Bu sene şampiyon olma hedefimiz var ve sahada en iyi performansımı gösterip o şampiyonluğu kutlamak istiyorum" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAK OLURSAM KENDİM AÇIKLARIM"
Quaresma sözlerini "Burada kalacağım, burada devam edeceğim. Birçok yorumcu, birçok gazeteci, birçok şey yazdı, " ifadeleriyle sürdürdü.

Oynama konusunda kararı Şenol Güneş'in vereceğini vurgulayan deneyimli oyuncu, "Ben her zamanki gibi hazırlıklarıma en iyi şekilde devam ediyorum. Arkadaşlarım güveniyor, hocam güveniyor. Derbide oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum ama takım halinde iyi çalışıp, bütün çalışanlarımızla şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ile oynayacakları maç için de yorum yapan Portekizli futbolcu, "Derbileri seviyorum, Fenerbahçe'ye karşı oynamayı seviyorum. Çıkacağız, mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız." dedi.

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