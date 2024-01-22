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Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi! ''Bekleyip göreceğiz, Beşiktaş bir olasık...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.01.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş ile özdeşleşmiş oyuncuların başında gelen Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması geldi. Kariyerinin son döneminde hiçbir takımla anlaşamayan ve kulüpsüz durumda bulunan Portekizli yıldızdan flaş itiraflar yapıldı.

Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi! ''Bekleyip göreceğiz, Beşiktaş bir olasık...''

40 yaşında olan Ricardo Quaresma, sahalara geri dönmek istediğini söyledi ve Beşiktaş ihtimalini resmen açıkladı.

"BEŞİKTAŞ BİR OLASILIK"

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Record'a konuşan Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

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Quaresma'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarı ikiye bölündü. Bir grup taraftar Quaresma'nın dönmesini isterken, diğer taraf ise Quaresma'nın transferine kesin olarak karşı çıkıyor.

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