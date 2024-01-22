Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi! ''Bekleyip göreceğiz, Beşiktaş bir olasık...''

40 yaşında olan Ricardo Quaresma, sahalara geri dönmek istediğini söyledi ve Beşiktaş ihtimalini resmen açıkladı.

"BEŞİKTAŞ BİR OLASILIK"

Record'a konuşan Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Quaresma'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarı ikiye bölündü. Bir grup taraftar Quaresma'nın dönmesini isterken, diğer taraf ise Quaresma'nın transferine kesin olarak karşı çıkıyor.





