Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi! ''Bekleyip göreceğiz, Beşiktaş bir olasık...''

40 yaşında olan Ricardo Quaresma, sahalara geri dönmek istediğini söyledi ve Beşiktaş ihtimalini resmen açıkladı.
Record'a konuşan Quaresma, "Kariyerimi sahada bitirmek istediğimi her zaman söyledim. Bakalım neler olacak. Kariyerim henüz bitmedi. Beşiktaş bir olasılık, benim kulübüm, sevdiğim bir kulüp. Bunu birkaç kez söyledim. Ailem de orada mutluydu. Bakalım..." dedi.
Quaresma'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş taraftarı ikiye bölündü. Bir grup taraftar Quaresma'nın dönmesini isterken, diğer taraf ise Quaresma'nın transferine kesin olarak karşı çıkıyor.
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