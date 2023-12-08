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Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran sözler! "Ronaldo ve Talisca'ya ulaşmak kolay, takıma getirmek isterim!"

08.12.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde siyah - beyazlı ekibin unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma da İstanbul'a geldi. Derbiyi stadyumda izleyecek olan Portekizli yıldız, siyah - beyazlı taraftarları heyecanlandıran sözler sarf etti. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek. Siyah - beyazlıların unutulmaz futbolcusu Ricardo Quaresma, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan dev derbiyi izlemek için İstanbul'a geldi.

Portekizli futbolcu, karşılaşma öncesi beIN Sports'a verdiği özel röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Quaresma'nın sözleri;

"BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM"

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"Beşiktaş'ı özlediğini söyleyen Portekizli isim, ''Beşiktaş ile güzel anılar yaşadık, tarih yazdık. Beşiktaş için oynamayı seviyordum. Derbide Beşiktaş kazansın, şampiyon olsun, hak ettiği yerlerde olsun istiyorum. Beşiktaş'ı çok özledim. Derbi çok özel olacak."

"GERİ DÖNMEK İSTERİM"

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"Beşiktaş'tan bir teklif gelirse 'evet' derim. Fiziksel kondisyon çok önemli, her gün idman yapıyorum. Hayallerimden biri futbola Beşiktaş formasıyla, dolu bir stadyum önünde bırakmak. Teklif gelirse 2 kere bile düşünmem, hemen 'evet' derim."

"TALISCA SEVİYESİNDE OYUNCULAR GETİRMEK İSTERİM"

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"Ronaldo'yu getirmek zor olur. Ben öncelikle futbola veda etmek istiyorum. Ondan sonra Beşiktaş'ın içerisinde olmak ve önemli oyuncuların transferi için çalışmak güzel olurdu. Ronaldo'yu Beşiktaş'a getirmek biraz zor ama Talisca gibi, Talisca seviyesinde oyuncular getirmek isterim."

"YENİ BAŞKANA İNANIYORUM"

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"Beşiktaş'ı sürekli takip ediyorum. Maçları hep izliyorum. Bu yeni yapı çok güzel. Futbol galibiyetler, kupalar oyunudur. Sonuçlar istediğiniz gibi olmadığında insanlar sizi sorgulayabilir ama biraz zaman gerek. Beşiktaş'ın yeni başkanına ve yapısına inanıyorum. Şimdi onlara zaman vermek lazım."

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