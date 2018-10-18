Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş itirafı!

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabı "Beşiktaş Instagram TV"ye açıklamalarda bulunan Portekizli oyuncu, Şenol Güneş'le zamanla birbirlerini anlamaya başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Aslında Şenol Güneş ile başlangıcımız çok iyi olmadı. Çok fikir ayrılıklarımız vardı. Ancak zamanla birbirimizi anlamaya başladık. Bir teknik direktörde olması gereken özellikler, samimi ve net olması. Ben de hocanın samimiyetine, doğruluğuna, dürüstlüğüne gerçekten gıptayla bakıyorum. Çalıştığım özel hocalardan birisi."

"PEPE, DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARINDAN BİRİSİ"

Deneyimli futbolcu, vatandaşı Pepe ile Porto'da da birlikte oynadıklarını hatırlatarak, "Pepe, dünyanın en iyi stoperlerinden biriydi, ileriki dönemlerde bunu ispatladı. Buraya geldikten sonra arkadaşlığımız daha da arttı. Pepe, dünyanın en iyi oyuncularından birisi. Saha içinde ve dışında süper bir oyuncu. Umarım ömür boyu Pepe ile arkadaşlığımız devam eder" ifadelerini kullandı.

Portekiz'in küçük bir ülke olduğunu vurgulayan Quaresma, "Portekiz Milli Takımı'nın hep iyi kadroları oldu. İstediğimiz başarıya bir türlü ulaşamamıştık. Portekiz ile Avrupa şampiyonu olunca bütün ülke büyük bir sevinç yaşadı. Ben de kadronun bir parçası olduğum için çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.