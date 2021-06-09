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Ricardo Quaresma, Rusya'ya transfer oluyor

09.06.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitoria Guimaraes'de forma giyen Ricardo Quaresma'ya Rus ekibi Krylya Sovetov'un talip olduğu belirtiliyor.

Ricardo Quaresma, Rusya'ya transfer oluyor

Kariyerine ülkesi Portekiz'de devam eden Ricardo Quaresma'nın Rusya yolcusu olabileceği ileri sürüldü.

İddialara göre, Krylya Sovetov'un oyuncuya teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Krylya Sovetov'da forma giyen Quaresma'nın arkadaşı Ricardo Alves aracılığıyla geçtiğimiz günlerde Sovetov'un Lokomotiv ile oynadığı maç öncesinde takıma moral konuşması yaptığı belirtiliyor.

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Türkiye'de son olarak Kasımpaşa'da oynayan Ricardo Quaresma, geçen sezon başında Vitoria Guimaraes'e imza atmış ve sezon boyunca çıktığı 31 maçta 4 gol 6 asist üretmişti.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ricardo Quaresma
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