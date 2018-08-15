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Ricardo Quaresma Şenol Güneş'ten özür diledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.08.2018 08:02 | Son Güncelleme

Akhisar’la oynanan açılış karşılaşmasında süre almadığına sinirlenip trip atan Ricardo Quaresma, bu davranışı için özür diledi.

Ricardo Quaresma Şenol Güneş'ten özür diledi

Spor Toto Süper Lig’in Akhisar’la oynanan açılış karşılaşmasında süre almadığına sinirlenip trip atan Ricardo Quaresma, bu davranışı için özür diledi. Isınma esnasında son oyuncu değişikliği Adriano’dan yana kullanılınca üzerindeki yeleği fırlatıp atan ve soyunma odasına giden Portekizli, teknik direktör Şenol Güneş’ten özür diledi.

Deneyimli hücumcunun 2-1’lik skorla kazandıkları mücadelede oyuna girmek için çok motive olduğu ve bu yüzden fazla tepki verdiği öğrenildi. (VATAN)

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quaresma şenol güneş Spor Toto Süper Lig akhisarspor

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