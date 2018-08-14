Ricardo Quaresma Sporting Lizbon'a gidiyor

Quaresma, seçim kozu olarak ezeli rakibe gidiyor...

PORTO TARAFTARI ÇOK KIZACAK! EZELİ RAKİP...

Çin ve Suudi Arabistan’dan teklifler alan ancak gitmeyen Ricardo Quaresma ile bu kez efsane olduğu kulüp ilgileniyor. Geçen sezonu Porto ve Benfica’nın ardından üçüncü sırada tamamlayan Sporting Lizbon, yeni sezonda taraftarını harekete geçirmek için düğmeye bastı. Portekiz ekibinde Eylül ayında yapılacak yönetim seçimi öncesi Quaresma’nın seçim kozu olarak gündeme geldiği belirtiliyor. Geçen sezon çalkantılı bir dönem geçiren ve taraftarıyla arası bozuk olan Portekiz spor kamuoyu, kulübün eski parlak günlerine Quaresma’yla dönebileceğine inanıyor.

LENS’İN PERFORMANSI RAHATLATTI

Portekiz’de 1 Eylül’de bitecek transfer dönemi öncesi Quaresma için menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a öneriler yapıldığı biliniyor. Sporting bu konuda 4 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Beşiktaş ise daha önce Çin ve Suudi Arabistan’dan gelen 10 milyon euroya yakın teklifler nedeniyle çekimser yaklaşıyor. Ancak Lens’in gösterdiği performans ve ilk 11’de tercih edilmesi, Quaresma’nın satışını da kolaylaştırıyor. Bu nedenle yönetimin satışa daha sıcak baktığı konuşuluyor.