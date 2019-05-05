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Ricardo Quaresma ve Adriano Galatasaray derbisini değerlendirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'a deplasmanda 2-0 yenilerek şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi vizesi yolunda büyük yara alan Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve Adriano maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Ricardo Quaresma ve Adriano Galatasaray derbisini değerlendirdi

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Zirvedeki yarışla ilgili görüşü istenenm Ricardo Quaresma, "Sezon bitmedi hala devam ediyor. Rakiplerimiz bir biriyle oynayacak, mutlaka puan kaybedecekler." dedi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Ricardo Quaresma, "Söylemek istediklerimi söylersem federasyondan ceza alırım. O yüzden söyleyemiyorum." diye konuştu.

Sakatlığının ardından sahalara dönmesi hakkında soru üzerine Quaresma "Sakatlığım geçti diyebilirim. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Ayağım düşündürmüyor. Ayağımdan daha fazla düşündüren şeyler var. Umarım Türkiye'de bazı şeyler bundan sonra değişir." diyerek sözlerini noktaladı.

ADRIANO: İKİ GOLDE DE HATAMIZ VARDI

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından siyah-beyazlı futbolcu açıklamalarda bulundu.

İki gol pozisyonunda da dikkatsiz davrandıklarını ifade eden Adriano, "Dikkatsizliğin bedeli çok ağır oluyor, çok iyi çalıştık ancak olmadı. İki tane pozisyonda dikkatsiz davrandık, büyük hatamız vardı gollerde. Bundan sonra artık rakiplerimizin aldığı skorlara odaklanmak zorundayız" dedi.

Beşiktaş formasını gururla taşıyacağını ifade eden Adriano, "Galatasaray karşısında %100'ümüzü vermek için sahaya çıktım, heyecanla, gururla Beşiktaş formasını taşımaya devam edeceğim. Biz, Galatasaray karşısında daha iyi oynamak zorundaydık, bugün kazanmak için geldik ancak başaramadık, önümüzdeki maçları kazanıp, rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma adriano

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