Ricardo Quaresma ve Loris Karius Ankaragücü maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta sakatlığının ardından kadroya dönen ve Ankaragücü'nü 4-1 kazandıkları maçta sonradan oyuna dahil olan Ricardo Quaresma, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Zirveye doğru çıktıkları yolculukta rakipleri korkuttuklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "İşimizi yapmaya devam ediyoruz, futbol bunun için güzel. Gün geldi, Beşiktaş yarıştan koptu dediler, Beşiktaş yarışta diyor şimdi herkes. Şu anda herkes bizden korkuyor. Biz Başakşehir ve Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz." dedi.

"BURAK YILMAZ İLE OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Burak Yılmaz ile oynadığı için büyük mutluluk duyduğunu belirten Quaresma, "Bütün takımı kutlamak istiyorum, takım olarak kazandık. Beşiktaş'ın bir oyuncusu olarak Burak gibi bir oyuncuyla oynamaktan çok mutluluk duyuyorum. Kişiliğine zaten bir şey söylemeye gerek yok ama futbolculuğuna bakınca da çok özel ve çok kaliteli yetenekleri var. Onunla oynamak ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

KARIUS: İLK FİNALİMİZ GELECEK HAFTA

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı kurtarışlarla alkış alan Loris Karius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.