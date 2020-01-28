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Ricardo Rodriguez Napoli ile anlaştı!

İTALYA HABERLERİ  | 28.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Ara transfer döneminde adı sıkça Fenerbahçe ile yan yana gelen Milan'ın İsviçreli yıldızı Ricardo Rodriguez'in yeni takımını belli oldu. PSV'nin teklifini reddeden 27 yaşındaki sol bekin Napoli'ye kiralanacağı belirtildi.

Ricardo Rodriguez Napoli ile anlaştı!

Fenerbahçe'ye sol bek transferinde kötü haber geldi. Napoli'nin, Ricardo Rodriguez'in transferi için Milan ile anlaştığı iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle sarı lacivertli takıma transfer olamayan Ricardo Rodriguez Napoli'ye gidiyor.

Napoli'nin, İsviçreli sol beki sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu (6 milyon Euro) ile kiralamak için Milan ile anlaşmaya vardığı kaydedildi

Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun eski öğrencisi olan Rodriguez'in menajeri ile Milanlı yetkililer arasında pazarlıkların sürdüğü, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

İLK TERCİHİ FENERBAHÇE'YDİ

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Milan'ın İsviçreli oyuncusu Rodriguez'in, sarı lacivertlilerin mali durumunun netleşmesini beklediği, ilk tercihinin sarı lacivertliler olduğu kaydedilmişti.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HEDEFİ N'SAKALA

İtalyan basınında yer alan habere göre Rodriguez, Napoli ile prensip anlaşmasına vardı ve Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.

Ricardo Rodriguez transferini sonuçlandıramayan Fenerbahçe, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala için girişimlere başladı.

Sol kanat, sol stoper ve sol bekte de görev alan N'Sakala'nın sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bitecek.

29 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Alanyaspor formasıyla 107 karşılaşmada forma giyip 6 asist yaptı.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Benim kuş gibi yolunmaya ihtiyacım yok demiş. Akıllı adamın hali başka.
1-2 yıl içinde külüpler iyice ekonomik çöküntü yaşayacak yaaa avrupada başarı yada batak
N’Sakala’yı Alanya bırakmaz.
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