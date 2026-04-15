Rick van Drongelen: "Hedefimiz, Beşiktaş maçını kazanmak"

Samsunspor’un Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçını kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Cevdet Berker İşleyen

Samsunspor’da savunma oyuncusu Rick van Drongelen, katıldığı bir etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın zor geçeceğini belirterek, kendi sahalarında oynayacak olmanın avantajını kullanıp karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Son haftalara moralli girmek için Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini belirten van Drongelen, "Önümüzde önemli bir süreç var. Son 5 maçımız kaldı ve bu karşılaşmalardan en iyi sonuçları almak istiyoruz. Bu sürece Beşiktaş maçıyla başlayacağız. Antrenmanlarda en iyi şekilde çalışarak bu maça hazırlanıyoruz. Beşiktaş karşılaşmasını evimizde oynayacak olmamız bizim için önemli bir avantaj. Yeni teknik direktörümüz Thorsten Fink ile birlikte gelişmeye devam ediyoruz. Hocamızın sistemine adapte oluyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş maçında da hedefimiz galibiyet" dedi.

Rick van Drongelen, kırmızı-beyazlı formayı bu sezon 41 maçta giyerken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya devi Uğurcan için geldi! İşte Galatasaray'a yapılacak teklifDünya devi Uğurcan için geldi! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Beşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildiBeşiktaşlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz ameliyat edildi

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

