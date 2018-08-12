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Rıdvan Dilmen: Adaleti herkes istiyor ama...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.08.2018 00:28 | Son Güncelleme

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Bursaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladığı karşılaşmayı değerlendirdi. Ülker Stadı'nı full dolduran Fenerbahçe taraftarını öven Dilmen, "Fenerbahçe'nin transferleri Ayew ve Slimani gibi görünüyor ama asıl transfer tribünlerdeki ekstra 20.000 taraftar." dedi. Rıdvan Dilmen ayrıca, hakemin VAR konusunda biraz daha hızlı karar vermesi gerektiğini belirtti.

Rıdvan Dilmen: Adaleti herkes istiyor ama...

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u konuk ederken, sarı lacivertli ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen de karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in ilk yarı yorumları şu şekilde:

''Fenerbahçe'de bir santrfora ihtiyaç vardı. Soldado kariyerinin sonlarına geldi. Sezonda 30-40 maç götüremez. Sezon başı hazırlığı geçirdi mi, bilmiyorum. Bazı kriterlerden dolayı Slimani kiralık alındı.''

''Fenerbahçe'nin 2 yeni transferi Ayew ve Barış oynuyor ama asıl transfer ekstra 20 bin kişi. 20 bine oynuyordu, şimdi stat tamamen dolu Fenerbahçe'de asıl transfer, +20 bin taraftar. Geçen sene deplasmanın uzak ara lideri Fenerbahçe, içeride zorlandı. Şampiyon Galatasaray içeride 49 puan aldı.''

''Oyun formatında, sadece oyuncu değişikliği var. Barış ve Ayew sahada. Sabahtan, akşama kadar zırlıyorduk ya Topal-Josef diye, hoca da bunu tercih etti.''

"Fenerbahçe'nin coşkulu oyunu ve skoru çok çabuk 2-1'e getirmesi lehine oldu. Ayew'in kartı kesin doğru. Hücum oyuncuları, savunmada sıkıntılıdır. Yusuf Erdoğan da penaltı yaptırdı. Yusuf Erdoğan'ın yaptırdığı penaltıyı Aziz Behich yaptırmazdı. Hücum oyuncuları nasıl faul yapacağını bilmiyor. Bursaspor henüz hazır değil."

"Fenerbahçe'de yeni başkan, yeni hoca ile coşku var. Beklediğimiz oyun şu an yok, bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'nin 'Maçı kazandım' demesi için 3-1 yapması lazım."

"Benfica'nın maçı salı gece yarısı bitti, hemen lig maçını cuma oynadılar. Bizde olsa olay çıkardı."

Rıdvan Dilmen'in maç sonu açıklamaları ise şu şekilde:

"Video Hakem Uygulaması'nda acaba hakem penaltı çalsaydı stadın atmosferinde "Ne yapalım biz her türlü küfür etmemeye razıyız" mı denilecekti? Zaten hakemin kulağına belki de penaltı denildi bilemem. Dolayısıyla yarın öbür gün penaltı çalabilirler. Tartışmaya açık ama Rıdvan Dilmen olarak benim düşüncem top ele düşüyor ve penaltı değil. Arjantin maçında olmuştu aynı şekilde ve penaltı verilmemişti."

"Hakemin maç içinde Bursaspor'a verdiği penaltıda eğrisi doğrusuna geldi ve VAR ile ofsaytı gördü. Bence o pozisyona da bakmakta fayda var. Pozisyonun penaltı olup olmadığını göstermediler. Pozisyonda aslında yardımcının yaptığı büyük hatayı bir anlamda video engellemiş oldu."

'VAR BÜYÜK TAKIMLARIN LEHİNE OLUR'

"Ben dün de söyledim, sezon daha yeni başlıyor ve özet olarak şunu söyleyebilirim ki VAR uzun vadede büyük takımların lehine olur. Son pozisyonla ilgili de net bir yorumum yok ama hocanın söylediği çarpışma yorumunu doğru bulmuyorum."

"VAR için harcanan zaman 4 dakikayı bulmuştur muhtemelen, bu kadar olmaz yani. Arkadaşlar çok çabuk halletsinler bu işleri. Bugünkü süreyi hiç beğenmedim. Bekliyor, dinliyor, tekrar dinliyor... Süre konusunda mutlaka uyarmak lazım böyle doğallığını kaybediyorsunuz."

"Adaleti herkes istiyor ama doğallığını kaybeder mi kaybetmez mi bilemiyorum. Ben bu konuda fazla mı duygusalım ama biraz doğallığa mı bırakmak lazım?"

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