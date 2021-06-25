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Rıdvan Dilmen – Ahmet Çakar davasında karar verildi

25.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakaret ettiği iddia edilen eski hakem Ahmet Çakar'ın ilk duruşmada beraatine karar verildi.

Rıdvan Dilmen – Ahmet Çakar davasında karar verildi

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Ahmet Çakar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ahmet Çakar savunmasında "Atılı suçu kabul etmiyorum. İddianamede geçen paylaşımı ben Rıdvan Dilmen'i kastederek yazmadım. Rıdvan ile 40 yıldır arkadaşız, suç tarihinden 3 ay kadar önce aramızda bir tartışma yaşanmıştı. Aramız biraz bozuktu, ancak ben bu yazıda onu kastetmedim. Ben bu paylaşımı eski ABD Başkanı Trump için yazmıştım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Rıdvan Dilmen'in avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini ve müvekkilinin kovid nedeniyle duruşmaya katılamadığını ifade etti. İlk celsede kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakar'ın atılı suçtan beraatine karar verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çakar'ın, sosyal medya hesabından 30 Kasım 2020'de eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen'e yönelik 'İblis için zor günler başlıyor' diye paylaşımda bulunduğu öne sürülmüştü.

İddianamede, Ahmet Çakar'ın ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını, iblis yakıştırmasını Rıdvan Dilmen için yapmadığını, yapmış olduğu paylaşımda isim belirtmediğini, dünya politikasında yabancı bir ülkenin liderine koronavirüs salgını ile alakalı eleştirel olarak belirtmiş olduğu yakıştırma olduğunu, iblis yakıştırmasının Rıdvan Dilmen'in neden üzerine alındığını hayretle karşıladığını beyan ettiği belirtilmişti.

İddianamede, şüpheli Çakar'ın müşteki Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu yazılmıştı.

Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunun belirtildiği iddianamede, Çakar ile Dilmen arasında uzlaşmanın sağlanamadığı vurgulanmıştı. Çakar'ın 'Hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Ahmet Çakar
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
beraat edeceklerini bildikleri için insanlar herseyı yapıyorlar zaten ver bir kere ceza bak kımse kımseye hakaret edebılıyormu
Saçma sapan şeylerle mahkemeleri meşgul etmeyin ya

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