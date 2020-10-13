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Rıdvan Dilmen: Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.10.2020 14:16 | Son Güncelleme

Fatih Altaylı, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'le yaptığı telefon görüşmesini anlattı. Altaylı, telefon görüşmesinde, Dilmen'in, BİP Spor'da program yapması için kendisine 80 bin TL teklif edildiğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen: Bana aylık 80 bin lira teklif ettiler

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türk futbolu için "Temiz Eller" çağrısı yapan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

Sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden Dilmen, "Ben işin arkasında ve peşindeyim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerekirse yine söylerim ama bekliyorum" ifadesini kullandı.

Ünlü yorumcu savcılara çağrıda bulunarak, "Savcılar çıksın, spor yöneticileri çıksın ve bu iddialarımı sorsun, soruştursun. Benim yapabileceğim açıklamaktı, açıkladım. Şimdi yetkili merciler harekete geçsin. Gerekirse müfettişler harekete geçsin ve araştırılsın bu rezaletler" dedi.

Altaylı, Dilmen'ın Turkcell'den büyük paralar istediğ yönündeki iddialara da köşesinde yer verdi.

Rıdvan Dilmen iddialarla ilgili, "Allah’tan korksunlar. Ben Turkcell’e bir kez gittim. O da NTV yöneticileri ile beraber. NTV’nin talebi üzerine. Bir proje için. Bir daha da gitmedim. Zaten o proje de gerçekleşmedi" diye konuştu.

"80 BİN TL TEKLİF ETTİLER"

BİP Spor'da program yapması için kendisine 80 bin TL teklif edildiğini dile getiren Rıdvan Dilmen, "Benim Turkcell’den şahsi bir talebim asla olmadı. Ama BİP Spor’un benden bir talebi oldu. BİP Spor yöneticisi ve Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten benimle buluşmak istedi. Ben de buluştum. Yemek yedik. O yemekte bana bir teklifte bulundu. BİP Spor’da haftada bir spor yorumu yapmam karşılığında bana ayda 80 bin TL önerdi. Ben de reddettim" diye görüş bildirdi.

Rıdvan Dilmen, 21 Eylül'de yapılan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından NTV'de yayınlanan %100 futbol programında çarpıcı açıklamalar yapmış; gazeteciler İbrahim Seten, İsmail Er ve Mehmet Arslan'a suçlamalar yönetilmişti.

Dilmen ayrıca 'Temiz Eller' operasyonu istemişti.

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