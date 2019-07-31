Rıdvan Dilmen: Bayern Münih istese 10 da atabilirdi

AUDI Cup'ta Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Özellikle 5-0 biten ilk 45 dakikada oynanan futbol taraftarlardan büyük tepki gördü. Max Kruse'nin attığı müthiş gol ise Fenerbahçe için gecenin tesellisi oldu.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:

"Bayern Münih-Fenerbahçe maçını izleyenler şanssız, izlemeyenler ise şanslıydı. Henüz 5. dakikadan itibaren dahi, Fenerbahçe'nin fark yememeyi, Bayern Münih'in ise fark atmayı düşündüğü görüldü. İşler Bayern'in istediği şekilde ilerledi, Fenerbahçe bu duruma karşı koyamadı."

"Futbolda, eskide kalmış ve benim gerçekten sevmediğim bir tabir vardır: "sıksalar 10 atarlardı..." Bu akşamki maç için maalesef bu tabir gerçek. Bayern istese 10 da atabilirdi. Geçen sezon uzun süre düşme potasında olup bu sezon sampiyonluk isteyen Fenerbahçe için can sıkıcı."

"Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu durum oldukça can sıkıcıydı. Transfer konusunda bir şey söylemek istemem, sonuçta Fenerbahçe yönetimi eksiklerin farkında ve bunlara gerekli takviyeler için süre var. Ama mevcut yapı ile bu işin surdurulemeyecegi bu akşamki maçla net görüldü."