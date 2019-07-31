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Rıdvan Dilmen: Bayern Münih istese 10 da atabilirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.07.2019 07:55 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta oynadığı Bayern Münih maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Bayern Münih istese 10 da atabilirdi

AUDI Cup'ta Fenerbahçe, Alman devi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Özellikle 5-0 biten ilk 45 dakikada oynanan futbol taraftarlardan büyük tepki gördü. Max Kruse'nin attığı müthiş gol ise Fenerbahçe için gecenin tesellisi oldu.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

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İŞTE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI:

"Bayern Münih-Fenerbahçe maçını izleyenler şanssız, izlemeyenler ise şanslıydı. Henüz 5. dakikadan itibaren dahi, Fenerbahçe'nin fark yememeyi, Bayern Münih'in ise fark atmayı düşündüğü görüldü. İşler Bayern'in istediği şekilde ilerledi, Fenerbahçe bu duruma karşı koyamadı."

"Futbolda, eskide kalmış ve benim gerçekten sevmediğim bir tabir vardır: "sıksalar 10 atarlardı..." Bu akşamki maç için maalesef bu tabir gerçek. Bayern istese 10 da atabilirdi. Geçen sezon uzun süre düşme potasında olup bu sezon sampiyonluk isteyen Fenerbahçe için can sıkıcı."

"Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu durum oldukça can sıkıcıydı. Transfer konusunda bir şey söylemek istemem, sonuçta Fenerbahçe yönetimi eksiklerin farkında ve bunlara gerekli takviyeler için süre var. Ama mevcut yapı ile bu işin surdurulemeyecegi bu akşamki maçla net görüldü."

"Allianz Arena'da, bu kadar güçlü bir organizasyonda böyle bir kadroyla çıkmak, ayrıca Dirar' önce çıkarıp sonra alkış beklemek falan Fenerbahçe'nin buyuklugune yakışmadı. Bu akşamki genel tablo önümüzdeki kritik sezonla ilgili şüpheler yaratti. Umarım gerekli dersler çıkarılır."

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ERSUN YANAL'A UYARI

"Ersun Hoca'ya 5 isimden bahsetmek isterim. Muriç, Kruse, Moses, Rodrigues, Mehmet Ekici... Stoperlerin eksik olduğu bu maçta böyle bir 4luyu sahaya sürmek bu sonuca davetiye cikarmakti. Bırakın onu, ligde Kadıköy'de herhangi bir maçta bile bu 5'liyle oynanmamalı."

"İlk yarı, sakatlıklarla rağmen hiç uzatılmadi, 45 dakikada bitti. Maç ise 89. dakikada sonuçlandırıldı. İşte bu tablo bu gecenin özetidir. Fenerbahçe markasının ne kadar zarar gördüğünün kanıtıdır."

"Ersun Hoca'ya tekrar soruyorum. Muriç, Kruse, Rodrigues, Mehmet Ekici ve Moses'in hepsini birden, aynı anda sahaya sürerek en az 5 yiyeceğini göremedi mi? Ne bekledi bu yapıdan? Bu maçın sonrasında teknik kadro şapkasını önüne koyup düşünmeli..."

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