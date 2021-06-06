Rıdvan Dilmen, Benitez gerçeğini açıkladı

Rıdvan Dilmen sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine Rafael Benitez iddialarının doğru olmadığını söylediğini aktardı.

Dilmen paylaşımında "Bugün Sayın Ali Koç'la kahve içtik, Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm Benitez isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın başkanın cevabı; "Ben de gazetede okudum. gündemimizde yok!" ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in Fenerbahçe ile görüşmek için önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye geleceği iddia ediliyordu.



