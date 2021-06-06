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Rıdvan Dilmen, Benitez gerçeğini açıkladı

06.06.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen Ali Koç'un kendisine Rafael Benitez'in takımın başına geçeceği iddialarının doğru olmadığını söylediğini açıkladı.

Rıdvan Dilmen, Benitez gerçeğini açıkladı

Rıdvan Dilmen sosyal medya paylaşımında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisine Rafael Benitez iddialarının doğru olmadığını söylediğini aktardı.

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Dilmen paylaşımında "Bugün Sayın Ali Koç'la kahve içtik, Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm Benitez isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın başkanın cevabı; "Ben de gazetede okudum. gündemimizde yok!" ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in Fenerbahçe ile görüşmek için önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye geleceği iddia ediliyordu.


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Süper Lig Rıdvan Dilmen Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Rıdvan Dilmen geri dön yorumculuğa.sensiz tadı tuzu yok.
Rıdvan hangi kanalda spor yorumculuğu yapıyor yazarsanız sevinirim
benitez karıyerli ve iyi bir hoca keske getırse ali koç kimbilir kimlerin peşinde yine baskan gıdıp getirir yıne alakasız bırını

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