Rıdvan Dilmen: Berbat bir maç yönetti. Asla penaltı değil!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Yorumcu Rıdvan Dilmen maçı değerlendirirken Cüneyt Çakır'ın yönetimi için 'Berbat bir maç yönetimi' ifadelerini kulandı.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadelenin hakemlerinin berbat bir maç yönetimi sergilediğini söyleyen Dilmen, "Necati Hoca ya da Selçuk Hoca çok pozisyona girdik diyecektir ama bu, bildiğimiz Galatasaray değil. Hakem maçın önüne geçti. Cüneyt Çakır ve ekibi berbat bir maç yönetti. "Penaltı pozisyonunda Bahattin Şimşek bizim görmediğimiz bir açı mı görüyor acaba, ne oluyor? Penaltı eğer o kadar netse 5 saniyede görür verirsin. Bu kadar bakılacak bir durum varsa kafanda bir soru işareti vardır. Benim ölçülerimle asla ve asla penaltı değil" dedi.



