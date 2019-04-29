Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Baykuş, uyuyan aslanları ve uyuyan kartalları ayağa kaldırdı. Aslında uyuyan aslan değil kartaldı. Uyandırdılar ama. Çok renkli bir Mayıs ayı yaşayacağız.

"MAÇIN ŞOVUNU CÜNEYT ÇAKIR YAPTI!"

Burak attı, Karius kurtardı derken maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı! VAR hakemi kendisi, Burak'ın pozisyonunda hakemi kırmızı kart olabilir gel bir bak diye uyarması lazımdı. Penaltı kararları doğru, tekrarlanması da doğru.

"SKOR 2-1 İKEN NİYE ÇALAMIYORSUN?"

Dua etsinler beni yayıncı kuruluşta çalıştırmıyorlar. Yoksa neler çıkartırım. Beşiktaş'ın ilk yarı Rize ile oynadığı maçta Quaresma vuruyor, kaleci Gökhan çıkartıyor. Orada da ceza sahasının içi kalabalık. 2-1'ken çalamıyorsun, 3-0'ken çalıyorsun. Cüneyt hoca, Alanya'da penaltı ihlali olan pozisyonda uyarmadı. Maç 0-0 gidiyordu. Yapmayın bunu.

Takım, şartlar, skor ne olursa olsun önemsemeyin. Ben Cüneyt Çakır olsaydım hakemi Burak Yılmaz'ın dirseği için çağırırdım. Türkiye'de çok penaltı kaçıyor. Kaçan 30 penaltı varsa 25'inde ihlal vardır. Tekrarlatıyorlar mı? Hayır...

Skor 2-1'ken çalsana hadi. Böyle yapınca şov... Hocam gelsene bir daha bak de. Alanya'da da söyle bunu. Hakem penaltıyı görmeyerek hata yaptı. Yapabilir, ona bir şey diyemeyiz. Bu hakem en çok VAR'a koşan hakem.

"ÇAĞIRIP BURAK KIRMIZI OLABİLİR DEMELİ"

Burak ile ilgili Cüneyt hocanın hakemi çağırıp gel kırmızı olabilir diye çağırması lazımdı. VAR için bir uyum süreci olabilir ama bize futboldan anlamıyor muamelesi yapmayın. Bugün eve giden Beşiktaşlılar, aa evet yırtmışız bak diyecek.

Ljajic'in attığı gol ne kadar önemli biliyor musun? Beşiktaş ve Başakşehir'in ikili averajları aynı. Genel averajları da aynı oldu. İkisinin 27. Aynı puanda ligi bitirirlerse genel averaj belirleyecek.

"BURAK DİRSEĞİNİ ÇIKARTIYOR, KART"

Burak, Kulusic'e maalesef dirseğini çıkartıyor. Normal dursa tamam ama dirseğini çıkartıyor. Normal şartlarda hakemin Burak'ın yanına gidip ''Burakcım napalım böyle olması gerekiyor, al sana sarı kart'' demesi lazımdı. Standarlarınızı ona göre, buna göre yapmayacaksınız. Benim gibi futbol topuyla yatan, çim kokusu seven birisi bile hakem konuşuyorsa ızdırap çekiyorum bundan.

"HAKEMLİKTE ÇOK İYİ PARA VAR..."

Ailelere sesleniyorum. Çocuğunuzu ne yapın ne edin iyi yetiştirin, iyi okullara gönderin. Ama mutlaka hakem yapın. Çok iyi para var hakemlikte. Bir de VAR hakemliği geldi, ooooh.

"BU ÇİZGİLERİ TEKNOLOJİ ÇİZECEK!"

Bu ofsayt çizgisini teknoloji çizecek, o kadar. Rusya'da Dünya Kupası'nda teknolojinin çizgiyi çektiğini gördük. En az 50 ofsayt kararı varsa birinde hata olmuştur. VAR çok kolay bir şey inanın ya. Yeter ki kalbiniz, yüreğiniz olsun. İstediğin kadar git bak.

Şimdi sosyal medyada Galatasaray, Burak Yılmaz için başlamıştır. Fenerbahçe, lehimize fazla hata olmadı diyor. Fenerbahçe'yi sistemin dışına mı attılar ya diyor. Yöneticisi, futbolcusu diyor bunu. Sadık'ın röportaj vermesi kurallara aykırı diye okudum. 4-12 maç ceza diyor. Eğer suçsa cezasını verin.

"BİR KILIFINA UYDURMAYIN"

Yıllarca bir kural ihlalini kılıfına uydurdular. Tosic, yıllar önce Fenerbahçe maçında kırmızı gördü. Başkasının kartıyla maçı izledi. Ceza verilmedi. O verilmedi diye Sadık'a da vermeyin demiyorum. Cezası neyse verin.

"6'DA 6 YAPMASINDAKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR..."

Beşiktaş'ın 6'da 6 yapmasındaki en önemli faktör kalecisi ve forveti. Şampiyonluk yıllarına bakın Fabri - Cenk, Fabri - Aboubakar. Son 6 haftada Karius'un kurtarışları çok önemliydi.

Şenol hoca tarihe geçti. 4 sezon şampiyonluğa oynadı. 2 sene şampiyon oldu, bir sene harika bir Şampiyonlar Ligi sezonu oynadı. İlk kez Beşiktaş'ta üst üste 6 galibiyet aldı. Kafası rahat çünkü. Hocanın milli takım serüveni taa geçen sene başladı. Şimdi rahatladı artık, daha güvenli.

"GALATASARAY'A KAYBEDERSE ŞANSI KALMAZ"

Beşiktaş, Galatasaray maçını kaybederse şampiyonluk şansı kalmaz. Final maçı Galatasaray. Martın sonunda Beşiktaş, Galatasaray'a final için gidecek dersek inandırıcı olmazdı.

6'da 6 yapan Beşiktaş'ta Lens'in vasat performansı da vardı. Sadece 1 asisti var. Eline gelen şansları kullanamıyor. Daha iyi bir kulüp bulamaz. İstanbul'da yaşıyor, Beşiktaş'ta oynuyor. Beşiktaş'ın şu final maçlarında Quaresma'ya ihtiyacı var. Lens 19 golde hiç katkısı yok.

"ONLARIN ESTETİĞE İHTİYACI VAR"

Sezon sonunda birçok takımın makyaja ihtiyacı olacak. Başakşehir'in de makyaja ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin makyaja değil estetik olmaya ihtiyacı var.