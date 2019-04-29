SPOR

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.04.2019 08:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü sahasında 4-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadelenin VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Beşiktaş'ın gelecek hafta Galatasaray derbisini kaybetmesi halinde şampiyonluğu kaybedeceğini söylerken, Fenerbahçe'nin mevcut durumunu da değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

Baykuş, uyuyan aslanları ve uyuyan kartalları ayağa kaldırdı. Aslında uyuyan aslan değil kartaldı. Uyandırdılar ama. Çok renkli bir Mayıs ayı yaşayacağız.

Baykuş, uyuyan aslanları ve uyuyan kartalları ayağa kaldırdı. Aslında uyuyan aslan değil kartaldı. Uyandırdılar ama. Çok renkli bir Mayıs ayı yaşayacağız.

"MAÇIN ŞOVUNU CÜNEYT ÇAKIR YAPTI!"

"MAÇIN ŞOVUNU CÜNEYT ÇAKIR YAPTI!"

Burak attı, Karius kurtardı derken maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı! VAR hakemi kendisi, Burak'ın pozisyonunda hakemi kırmızı kart olabilir gel bir bak diye uyarması lazımdı. Penaltı kararları doğru, tekrarlanması da doğru.

Burak attı, Karius kurtardı derken maçın şovunu Cüneyt Çakır yaptı! VAR hakemi kendisi, Burak'ın pozisyonunda hakemi kırmızı kart olabilir gel bir bak diye uyarması lazımdı. Penaltı kararları doğru, tekrarlanması da doğru.

"SKOR 2-1 İKEN NİYE ÇALAMIYORSUN?"

"SKOR 2-1 İKEN NİYE ÇALAMIYORSUN?"

Dua etsinler beni yayıncı kuruluşta çalıştırmıyorlar. Yoksa neler çıkartırım. Beşiktaş'ın ilk yarı Rize ile oynadığı maçta Quaresma vuruyor, kaleci Gökhan çıkartıyor. Orada da ceza sahasının içi kalabalık. 2-1'ken çalamıyorsun, 3-0'ken çalıyorsun. Cüneyt hoca, Alanya'da penaltı ihlali olan pozisyonda uyarmadı. Maç 0-0 gidiyordu. Yapmayın bunu.

Dua etsinler beni yayıncı kuruluşta çalıştırmıyorlar. Yoksa neler çıkartırım. Beşiktaş'ın ilk yarı Rize ile oynadığı maçta Quaresma vuruyor, kaleci Gökhan çıkartıyor. Orada da ceza sahasının içi kalabalık. 2-1'ken çalamıyorsun, 3-0'ken çalıyorsun. Cüneyt hoca, Alanya'da penaltı ihlali olan pozisyonda uyarmadı. Maç 0-0 gidiyordu. Yapmayın bunu.

Takım, şartlar, skor ne olursa olsun önemsemeyin. Ben Cüneyt Çakır olsaydım hakemi Burak Yılmaz'ın dirseği için çağırırdım. Türkiye'de çok penaltı kaçıyor. Kaçan 30 penaltı varsa 25'inde ihlal vardır. Tekrarlatıyorlar mı? Hayır...

Takım, şartlar, skor ne olursa olsun önemsemeyin. Ben Cüneyt Çakır olsaydım hakemi Burak Yılmaz'ın dirseği için çağırırdım. Türkiye'de çok penaltı kaçıyor. Kaçan 30 penaltı varsa 25'inde ihlal vardır. Tekrarlatıyorlar mı? Hayır...

Skor 2-1'ken çalsana hadi. Böyle yapınca şov... Hocam gelsene bir daha bak de. Alanya'da da söyle bunu. Hakem penaltıyı görmeyerek hata yaptı. Yapabilir, ona bir şey diyemeyiz. Bu hakem en çok VAR'a koşan hakem.

Skor 2-1'ken çalsana hadi. Böyle yapınca şov... Hocam gelsene bir daha bak de. Alanya'da da söyle bunu. Hakem penaltıyı görmeyerek hata yaptı. Yapabilir, ona bir şey diyemeyiz. Bu hakem en çok VAR'a koşan hakem.

"ÇAĞIRIP BURAK KIRMIZI OLABİLİR DEMELİ"

"ÇAĞIRIP BURAK KIRMIZI OLABİLİR DEMELİ"

Burak ile ilgili Cüneyt hocanın hakemi çağırıp gel kırmızı olabilir diye çağırması lazımdı. VAR için bir uyum süreci olabilir ama bize futboldan anlamıyor muamelesi yapmayın. Bugün eve giden Beşiktaşlılar, aa evet yırtmışız bak diyecek.

Burak ile ilgili Cüneyt hocanın hakemi çağırıp gel kırmızı olabilir diye çağırması lazımdı. VAR için bir uyum süreci olabilir ama bize futboldan anlamıyor muamelesi yapmayın. Bugün eve giden Beşiktaşlılar, aa evet yırtmışız bak diyecek.

Ljajic'in attığı gol ne kadar önemli biliyor musun? Beşiktaş ve Başakşehir'in ikili averajları aynı. Genel averajları da aynı oldu. İkisinin 27. Aynı puanda ligi bitirirlerse genel averaj belirleyecek.

Ljajic'in attığı gol ne kadar önemli biliyor musun? Beşiktaş ve Başakşehir'in ikili averajları aynı. Genel averajları da aynı oldu. İkisinin 27. Aynı puanda ligi bitirirlerse genel averaj belirleyecek.

"BURAK DİRSEĞİNİ ÇIKARTIYOR, KART"

"BURAK DİRSEĞİNİ ÇIKARTIYOR, KART"

Burak, Kulusic'e maalesef dirseğini çıkartıyor. Normal dursa tamam ama dirseğini çıkartıyor. Normal şartlarda hakemin Burak'ın yanına gidip ''Burakcım napalım böyle olması gerekiyor, al sana sarı kart'' demesi lazımdı. Standarlarınızı ona göre, buna göre yapmayacaksınız. Benim gibi futbol topuyla yatan, çim kokusu seven birisi bile hakem konuşuyorsa ızdırap çekiyorum bundan.

Burak, Kulusic'e maalesef dirseğini çıkartıyor. Normal dursa tamam ama dirseğini çıkartıyor. Normal şartlarda hakemin Burak'ın yanına gidip ''Burakcım napalım böyle olması gerekiyor, al sana sarı kart'' demesi lazımdı. Standarlarınızı ona göre, buna göre yapmayacaksınız. Benim gibi futbol topuyla yatan, çim kokusu seven birisi bile hakem konuşuyorsa ızdırap çekiyorum bundan.

"HAKEMLİKTE ÇOK İYİ PARA VAR..."

"HAKEMLİKTE ÇOK İYİ PARA VAR..."

Ailelere sesleniyorum. Çocuğunuzu ne yapın ne edin iyi yetiştirin, iyi okullara gönderin. Ama mutlaka hakem yapın. Çok iyi para var hakemlikte. Bir de VAR hakemliği geldi, ooooh.

Ailelere sesleniyorum. Çocuğunuzu ne yapın ne edin iyi yetiştirin, iyi okullara gönderin. Ama mutlaka hakem yapın. Çok iyi para var hakemlikte. Bir de VAR hakemliği geldi, ooooh.

"BU ÇİZGİLERİ TEKNOLOJİ ÇİZECEK!"

"BU ÇİZGİLERİ TEKNOLOJİ ÇİZECEK!"

Bu ofsayt çizgisini teknoloji çizecek, o kadar. Rusya'da Dünya Kupası'nda teknolojinin çizgiyi çektiğini gördük. En az 50 ofsayt kararı varsa birinde hata olmuştur. VAR çok kolay bir şey inanın ya. Yeter ki kalbiniz, yüreğiniz olsun. İstediğin kadar git bak.

Bu ofsayt çizgisini teknoloji çizecek, o kadar. Rusya'da Dünya Kupası'nda teknolojinin çizgiyi çektiğini gördük. En az 50 ofsayt kararı varsa birinde hata olmuştur. VAR çok kolay bir şey inanın ya. Yeter ki kalbiniz, yüreğiniz olsun. İstediğin kadar git bak.

Şimdi sosyal medyada Galatasaray, Burak Yılmaz için başlamıştır. Fenerbahçe, lehimize fazla hata olmadı diyor. Fenerbahçe'yi sistemin dışına mı attılar ya diyor. Yöneticisi, futbolcusu diyor bunu. Sadık'ın röportaj vermesi kurallara aykırı diye okudum. 4-12 maç ceza diyor. Eğer suçsa cezasını verin.

Şimdi sosyal medyada Galatasaray, Burak Yılmaz için başlamıştır. Fenerbahçe, lehimize fazla hata olmadı diyor. Fenerbahçe'yi sistemin dışına mı attılar ya diyor. Yöneticisi, futbolcusu diyor bunu. Sadık'ın röportaj vermesi kurallara aykırı diye okudum. 4-12 maç ceza diyor. Eğer suçsa cezasını verin.

"BİR KILIFINA UYDURMAYIN"

"BİR KILIFINA UYDURMAYIN"

Yıllarca bir kural ihlalini kılıfına uydurdular. Tosic, yıllar önce Fenerbahçe maçında kırmızı gördü. Başkasının kartıyla maçı izledi. Ceza verilmedi. O verilmedi diye Sadık'a da vermeyin demiyorum. Cezası neyse verin.

Yıllarca bir kural ihlalini kılıfına uydurdular. Tosic, yıllar önce Fenerbahçe maçında kırmızı gördü. Başkasının kartıyla maçı izledi. Ceza verilmedi. O verilmedi diye Sadık'a da vermeyin demiyorum. Cezası neyse verin.

"6'DA 6 YAPMASINDAKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR..."

"6'DA 6 YAPMASINDAKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR..."

Beşiktaş'ın 6'da 6 yapmasındaki en önemli faktör kalecisi ve forveti. Şampiyonluk yıllarına bakın Fabri - Cenk, Fabri - Aboubakar. Son 6 haftada Karius'un kurtarışları çok önemliydi.

Beşiktaş'ın 6'da 6 yapmasındaki en önemli faktör kalecisi ve forveti. Şampiyonluk yıllarına bakın Fabri - Cenk, Fabri - Aboubakar. Son 6 haftada Karius'un kurtarışları çok önemliydi.

Şenol hoca tarihe geçti. 4 sezon şampiyonluğa oynadı. 2 sene şampiyon oldu, bir sene harika bir Şampiyonlar Ligi sezonu oynadı. İlk kez Beşiktaş'ta üst üste 6 galibiyet aldı. Kafası rahat çünkü. Hocanın milli takım serüveni taa geçen sene başladı. Şimdi rahatladı artık, daha güvenli.

Şenol hoca tarihe geçti. 4 sezon şampiyonluğa oynadı. 2 sene şampiyon oldu, bir sene harika bir Şampiyonlar Ligi sezonu oynadı. İlk kez Beşiktaş'ta üst üste 6 galibiyet aldı. Kafası rahat çünkü. Hocanın milli takım serüveni taa geçen sene başladı. Şimdi rahatladı artık, daha güvenli.

"GALATASARAY'A KAYBEDERSE ŞANSI KALMAZ"

"GALATASARAY'A KAYBEDERSE ŞANSI KALMAZ"

Beşiktaş, Galatasaray maçını kaybederse şampiyonluk şansı kalmaz. Final maçı Galatasaray. Martın sonunda Beşiktaş, Galatasaray'a final için gidecek dersek inandırıcı olmazdı.

Beşiktaş, Galatasaray maçını kaybederse şampiyonluk şansı kalmaz. Final maçı Galatasaray. Martın sonunda Beşiktaş, Galatasaray'a final için gidecek dersek inandırıcı olmazdı.

6'da 6 yapan Beşiktaş'ta Lens'in vasat performansı da vardı. Sadece 1 asisti var. Eline gelen şansları kullanamıyor. Daha iyi bir kulüp bulamaz. İstanbul'da yaşıyor, Beşiktaş'ta oynuyor. Beşiktaş'ın şu final maçlarında Quaresma'ya ihtiyacı var. Lens 19 golde hiç katkısı yok.

6'da 6 yapan Beşiktaş'ta Lens'in vasat performansı da vardı. Sadece 1 asisti var. Eline gelen şansları kullanamıyor. Daha iyi bir kulüp bulamaz. İstanbul'da yaşıyor, Beşiktaş'ta oynuyor. Beşiktaş'ın şu final maçlarında Quaresma'ya ihtiyacı var. Lens 19 golde hiç katkısı yok.

"ONLARIN ESTETİĞE İHTİYACI VAR"

"ONLARIN ESTETİĞE İHTİYACI VAR"

Sezon sonunda birçok takımın makyaja ihtiyacı olacak. Başakşehir'in de makyaja ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin makyaja değil estetik olmaya ihtiyacı var.

Sezon sonunda birçok takımın makyaja ihtiyacı olacak. Başakşehir'in de makyaja ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin makyaja değil estetik olmaya ihtiyacı var.

Galatasaraylı bir taraftarın 500 bin lira yardım etmesini ben istemem. Saygı duyuyorum sadece. Fenerbahçelilerin de Galatasaray'a vermesini istemem. O parayı veren Galatasaraylıdan da özür dilerim ama bu bir vatan meselesi değil. Bu bir kulüp meselesi. Hangi Fenerbahçeli, Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyor? Galatasaraylılar, Fenerbahçe düşmesin mi diyor? Kavga gürültü olsun demiyorum. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yeter.

Galatasaraylı bir taraftarın 500 bin lira yardım etmesini ben istemem. Saygı duyuyorum sadece. Fenerbahçelilerin de Galatasaray'a vermesini istemem. O parayı veren Galatasaraylıdan da özür dilerim ama bu bir vatan meselesi değil. Bu bir kulüp meselesi. Hangi Fenerbahçeli, Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyor? Galatasaraylılar, Fenerbahçe düşmesin mi diyor? Kavga gürültü olsun demiyorum. Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yeter.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe rıdvan dilmen

En Çok Okunan Haberler

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

ABD bu iddiayı konuşuyor: Yeni bir savaşa yol açabilir!

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

'Cennetten düşerken canın acıdı mı?'

'Cennetten düşerken canın acıdı mı?'

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

Beşiktaş'tan derbiye 'farklı' hazırlık!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Şenol Güneş oyuncusuyla tartıştı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi

'Onların makyaja değil, estetiğe ihtiyacı var'

Ricardo Quaresma ve Loris Karius Ankaragücü maçını değerlendirdi

'Şu an herkes bizden korkuyor'

Şenol Güneş: Biz böyle algı oyunlarını daha önce gördük

Şenol Güneş sinirlendi! 'Algı oyunlarını...'

Ahmet Ürkmezgil: Şampiyonluk yarışı son ana kadar sürecektir

'Şampiyonluk yarışı son ana kadar sürer'

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Beşiktaş nasıl şampiyon olur? İlginç rakam...

Şenol Güneş Beşiktaş kariyerinin en uzun galibiyet serisini yakaladı

Şenol Güneş ilki başardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.