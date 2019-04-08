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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için adayım Lucescu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.04.2019 07:58 | Son Güncelleme

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın gelecek sezonki teknik direktör adaylarını değerlendirdi. Beşiktaş'ın teknik direktörünün Mircea Lucescu olması gerektiğini açıklayan Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı yenmesi halinde şampiyon olacağını iddia etti.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın teknik direktörlüğü için adayım Lucescu!

Rıdvan Dilmen, NTV'de Beşiktaş'ın sezonunu ve önümüzdeki yıl planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli yorumcu, Beşiktaş için yeni teknik direktör adayının A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu olduğunu belirtti.

''FİKRET ORMAN GUTI DİYOR AMA ADAYIM LUCESCU''

Rıdvan Dilmen, ''Önümüzdeki yıl Beşiktaş teknik direktörü kim olacak? Bu ortamda Fikret Bey, 'Şenol hoca müsade ederse Guti'ye şans vermek isteriz' diyor. Benim önümüzdeki sezon için Beşiktaş teknik direktörü adayım Lucescu.'' sözlerini kullandı.

LUCESCU'NUN ZENIT ZİYARETİ

İşte Rıdvan Dilmen'in Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı diğer açıklamalar;

İlk 4’e bak puan durumunda, herkes karşılığını almış gibi gözüküyor. Adaletli bir puan durumu var. Futbolun adaleti yok derler ya. Futbolun adaleti vardır.

”ŞAMPİYON OLAMADI ÇÜNKÜ G.SARAY VAR”

Başakşehir, son 10 maçın 8’ini kazanmış, 2’sini de kaybetmemiş. Bu takım hala şampiyon olamadı. Neden? Çünkü Galatasaray takipte.

”BEŞİKTAŞ’I YENERSE ŞAMPİYON”

Başakşehir, haftaya Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olur. Daha hiç şamp, şampi demedim ama Beşiktaş’ı yenerse şampiyon olurlar. Galatasaray, derbiyi kazansa bile Başakşehir, Beşiktaş’ı yenmesi halinde şampiyon olur.

”GALATASARAY’IN ZATEN YENMESİ LAZIM”

Fatih Terim ve Galatasaraylılar, 7 maçımız yok 6 maçımız var diyor. Başakşehir’i yeneceğiz, 3 puan fark var diyorlar. Galatasaray’ın zaten Başakşehir’i yenmesi gerekiyor.

”BEŞİKTAŞ KAZANAMAZSA 2.LİK DE GİDER”

Beşiktaş, Rizespor’u yenemezse psikolojik olarak 2.lik de gitti diye düşünür. Beşiktaş, finale çıkıyor aslında. Şampiyonlar Ligi ön elemesi hiç olmadığı kadar önemli hale geldi artık. Ekonomik haller ortada.

”OYUNCULAR, FİKRET ORMAN GİBİ BAKMAYABİLİR”

Oyuncular, duruma Fikret Orman’ın bakacağı gibi bakarlar mı bilmiyorum. Pozisyonlu, gollü bir maç bekliyorum.

lucescu

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