Rıdvan Dilmen: Beşiktaş pozisyon vermiyor

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan ve ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçı Rıdvan Dilmen yorumladı

Antalyaspor'un stratejisi belli. Takım halinde savunup çabuk çıkmaya çalışıyorlar. Etkilenmediklerini düşünüyorum.

Seyircisiz futbol ile yeni bir futbol geldi. İzleyene de ızdırap. Düşünsene, bu tribünler full. Biletler bitmiş falan. Fakat, dünya böyle maalesef. Alışmaya çalışacağız ama ihtimal yok. Oyuncuya yansıyor. Oyunun ritmine yansıyor. Bazen yorulursun taraftar devreye girer. Kovid takımları ve kovid oyun düzenleri farklı olacak. En çarpıcı örneği, teknik direktör oyunculara göre sistem yapar. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'dan sonra gelince kendi sistemine göre tercihler yaptı.

Tek önlibero ve bol hücumcularla. Transferleri de buna göre yapmaya çalışıyor. PAOK maçından bir ders çıkardı. Çok da doğru yaptı. 9-10 TV koyun, yine de Beşiktaş seyrederim diyordum. Şimdi, orta sıralarda izlerim. Ancak, hedefe giden yolda bu strateji avantajlı. Beşiktaş, 135 dakikada hiç pozisyon vermedi. PAOK maçında 35 dakikada 10 tane pozisyon verdi. Geçen sezon 17 maçta sadece 2 kez yenilen Antalyaspor'a karşı oynuyor. Kaybetmeyi unutmuş bir takım Antalyaspor. Öyle bir durum oldu ki açık oynayan, gümbür gümbür giden Beşiktaş'tan sakin kontrollü bir oyuna geçtiler. Artı yönüdür bu Sergen Yalçın.