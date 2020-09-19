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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş pozisyon vermiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk yarısını yorumladı

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş pozisyon vermiyor

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan ve ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona eren maçı Rıdvan Dilmen yorumladı

Antalyaspor'un stratejisi belli. Takım halinde savunup çabuk çıkmaya çalışıyorlar. Etkilenmediklerini düşünüyorum.

Seyircisiz futbol ile yeni bir futbol geldi. İzleyene de ızdırap. Düşünsene, bu tribünler full. Biletler bitmiş falan. Fakat, dünya böyle maalesef. Alışmaya çalışacağız ama ihtimal yok. Oyuncuya yansıyor. Oyunun ritmine yansıyor. Bazen yorulursun taraftar devreye girer. Kovid takımları ve kovid oyun düzenleri farklı olacak. En çarpıcı örneği, teknik direktör oyunculara göre sistem yapar. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı'dan sonra gelince kendi sistemine göre tercihler yaptı.

Tek önlibero ve bol hücumcularla. Transferleri de buna göre yapmaya çalışıyor. PAOK maçından bir ders çıkardı. Çok da doğru yaptı. 9-10 TV koyun, yine de Beşiktaş seyrederim diyordum. Şimdi, orta sıralarda izlerim. Ancak, hedefe giden yolda bu strateji avantajlı. Beşiktaş, 135 dakikada hiç pozisyon vermedi. PAOK maçında 35 dakikada 10 tane pozisyon verdi. Geçen sezon 17 maçta sadece 2 kez yenilen Antalyaspor'a karşı oynuyor. Kaybetmeyi unutmuş bir takım Antalyaspor. Öyle bir durum oldu ki açık oynayan, gümbür gümbür giden Beşiktaş'tan sakin kontrollü bir oyuna geçtiler. Artı yönüdür bu Sergen Yalçın.

Beşiktaş, iyi oynamasa da tok bir takım görüntüsü veriyor. Çok pozisyona girmedi ama öne geçti, devreyi kapattı. Atiba orta yapıyor, maçın en iyilerinden Necip asisti yapıyor ve Larin golü yapıyor. Beşiktaş'ta ilk yarının en iyi oyuncusu Boyd. 1-0 yeterli bir skor değil. Eski Beşiktaş olsa 3'ü bulur, 2'yi yerdi. Yine ilk yarıdaki gibi gider. Podolski, Orgill gibi oyuncuları var Antalyaspor'un. Beşiktaş, ikinci yarı 2'yi bulmak zorunda. Hakem de temiz maç yönetti.

ÖNDER ÖZEN

Antalyaspor kabuğundan çıkmak zorunda. O bölümlerde Beşiktaş daha da etkili olabilir eğer o zamana kadar farkı daha da arttırmadıysa. Antalyaspor'un hemen çıkacağını zannetmiyorum, bir süre daha böyle devam edeceklerdir. Antalyaspor öne geçtikten sonra çok iyi oynayabilecek bir ekip, o yüzden biraz daha bekleyeceklerni tahmin ediyorum. 55-60'dan sonra Antalyaspor gelmeye başlar.

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