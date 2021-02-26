Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Şampiyonluğun favorisini açıklayan Dilmen, Beşiktaş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ BÖYLE İSTEDİ"

Bazen ilk yarı 5-0 da bitebilir, maç 5-0 ya da 5-1 biter. Bugün de bundan farklı bir durum yoktu. Denizlispor'un hep iyi olmasını isteriz, şu anda düşme hattında. Ekonomik olarak biraz destek görse, çok kötü takım değil. Bu maçı 3-1 de bitirebilirdi ama bunu Beşiktaş istedi, böyle olsun diye. 20 ile 40 arasında 2'den 5'e çıktılar, hop 3 yaptılar. 2. yarıda yeniden 2'ye döndüler.

"BAĞLASAN DURMAZ"

20 ile 40 arasında çok tempolu ve acımasızca oynadılar. Mustafa Yumlu'nun sakatlanması da dengeyi bozdu. Rodallega, yaşına rağmen ligin standartlarında kuvvetli bir oyuncu. Güç, enerji farkı var. Bir taraf küme düşmemeye, bir taraf şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonluğa oynayan takım da öyle ki bağlasan durmaz.

"HAKEM MİS GİBİ YÖNETTİ"

Hiç hakemlik bir durum olmadı, en fazla 10 kez düdük çaldı, mis gibi maç yönetti. VAR'daki arkadaşlar da doğru yerlerde devreye girdi.