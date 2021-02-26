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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi

26.02.2021 21:39 | Son Güncelleme:
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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu. Şampiyonluğun favorisini açıklayan Dilmen, Beşiktaş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"BEŞİKTAŞ BÖYLE İSTEDİ"

Bazen ilk yarı 5-0 da bitebilir, maç 5-0 ya da 5-1 biter. Bugün de bundan farklı bir durum yoktu. Denizlispor'un hep iyi olmasını isteriz, şu anda düşme hattında. Ekonomik olarak biraz destek görse, çok kötü takım değil. Bu maçı 3-1 de bitirebilirdi ama bunu Beşiktaş istedi, böyle olsun diye. 20 ile 40 arasında 2'den 5'e çıktılar, hop 3 yaptılar. 2. yarıda yeniden 2'ye döndüler.

"BAĞLASAN DURMAZ"

20 ile 40 arasında çok tempolu ve acımasızca oynadılar. Mustafa Yumlu'nun sakatlanması da dengeyi bozdu. Rodallega, yaşına rağmen ligin standartlarında kuvvetli bir oyuncu. Güç, enerji farkı var. Bir taraf küme düşmemeye, bir taraf şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonluğa oynayan takım da öyle ki bağlasan durmaz.

"HAKEM MİS GİBİ YÖNETTİ"

Hiç hakemlik bir durum olmadı, en fazla 10 kez düdük çaldı, mis gibi maç yönetti. VAR'daki arkadaşlar da doğru yerlerde devreye girdi.

"LJAJIC'İ GÖRÜYORUZ"

N'Koudou üzüldü ama hoca onun için çıkardı. Ljajic'in çıkışında, sahadaki mutsuzluğundan mutlu olmasını görüyoruz.

"AVRUPA'DAN İSTEYENLER VARMIŞ"

Rüştü, Volkan derken, öyle bir kaleci ordusu geldi ki... Ersin de bunlar arasında aday. Avrupa'dan da talipler varmış.

"EN POZİTİF OYNAYAN TAKIM"

Hızla devam eden bir takım, yüksek moralli. Tekrar dinlenme şansı olacak, rakipleri daha dinlenmedi. Arada dinlenmek bir avantajdır. Anlattığımız takım Real Madrid değil ama Türkiye'de en pozitif enerjiyle oynayan takım Beşiktaş.

"HÜCUM TAKIMLARI ŞAMPİYON OLUR"

Türkiye'de genelde hücum takımları şampiyon olur, savunma yaparak zor bitirirsiniz. Hücumlar size bazen savunma yaptırır. Aboubakar, Larin, Ljajic, hücumcu Atiba, N'Koudou ama 2. yarıda beğenmediğimiz Beşiktaş'a karşı 1 hücum var.

"ÇİN ORDUSU GİBİ GELİYORLAR"

Hücum oyuncusuyla alan presi yapmak öğrenilir ama savunma oyuncusuyla hücum yapmak kolay kolay öğrenilmez. Çin ordusu gibi geliyorlar. Türkiye standartlarında şu anda en efektif oynayan takım Beşiktaş.

"ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ"

Beşiktaş şampiyon olur olmaz, füze yerleşmiş, düğmeye basılmış. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi. Futbolu en iyi oynayan takım Beşiktaş...


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Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü
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